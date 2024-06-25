الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بكين تطالب اليابان بوقف الأنشطة "غير القانونية" فى بحر الصين الشرقى

بحر الصين
بحر الصين

حث المتحدث باسم خفر السواحل الصيني جان يو، الجانب الياباني على الوقف الفوري لجميع الأنشطة التي وصفها بـ "غير القانونية"، في المياه المحيطة بجزر متنازع عليها بين الجانبين في بحر الصين الشرقي.

وقال جان - في بيان أوردته شبكة تلفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن" أمس الإثنين- إن خفر السواحل الصيني أبعد عدة سفن يابانية دخلت بصورة غير قانونية المياه المحيطة بالجزر المعروفة باسم "دياويو" في الصين - التي تطلق عليها اليابان اسم "سينكاكو" - في الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجاري.

وأضاف المتحدث، أن خفر السواحل الصيني نفذ أنشطة إنفاذ القانون في المياه التي تعتبرها الصين خاضعة لولايتها القضائية، مطالبًا الجانب الياباني على وقف جميع الأنشطة التي وصفها بأنها "غير قانونية" في هذه المياه بشكل فوري وضمان عدم تكرار أي حوادث مماثلة.

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

عاجل.. اندلاع حريق ضخم بمعهد الفتيات بجوار المنطقة الأزهرية بأسيوط (فيديو)

بعد اعتداء إمام عاشور.. دفاع فرد الأمن: "سنطلب تعويضًا بـ 5 ملايين جنيه"

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يدمر أكثر من 75% من الأراضى الزراعية فى غزة

أحمد موسى يكشف حقيقة إقامة مباراة الأهلى والزمالك غدًا (فيديو)

العناية الإلهية تنقذ ركاب سيارة ملاكى بعد اصطدامهم بأتوبيس عام بالوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبري: نتنياهو سيزور غلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"