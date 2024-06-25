بكين تطالب اليابان بوقف الأنشطة "غير القانونية" فى بحر الصين الشرقى

حث المتحدث باسم خفر السواحل الصيني جان يو، الجانب الياباني على الوقف الفوري لجميع الأنشطة التي وصفها بـ "غير القانونية"، في المياه المحيطة بجزر متنازع عليها بين الجانبين في بحر الصين الشرقي.

وقال جان - في بيان أوردته شبكة تلفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن" أمس الإثنين- إن خفر السواحل الصيني أبعد عدة سفن يابانية دخلت بصورة غير قانونية المياه المحيطة بالجزر المعروفة باسم "دياويو" في الصين - التي تطلق عليها اليابان اسم "سينكاكو" - في الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجاري.

وأضاف المتحدث، أن خفر السواحل الصيني نفذ أنشطة إنفاذ القانون في المياه التي تعتبرها الصين خاضعة لولايتها القضائية، مطالبًا الجانب الياباني على وقف جميع الأنشطة التي وصفها بأنها "غير قانونية" في هذه المياه بشكل فوري وضمان عدم تكرار أي حوادث مماثلة.