الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمن العام الأردنى يضبط متفجرات فى العاصمة عمّان

الشرطة الأردنية
الشرطة الأردنية

قال الأمن العام الأردني في بيان، مساء أمس الإثنين، إن تحقيقات الأجهزة الأمنية بقضية ماركا الجنوبية أسفرت عن الوصول لموقع آخر أخفى به الأشخاص ذاتهم مواد متفجرة في منطقة أبو علندا.

وأضاف البيان أن "الأجهزة الأمنية طوّقت منذ الصباح وعزلت محلا تجاريا في المنطقة استُخدمت لتخزين المتفجرات".

وفيما يلي ما جاء في بيان الأمن العام الأردني: فرق المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية تعاملت مع الموقع وفجرت المواد المتفجرة المخزنة داخل المحل التجاري، وعمليات التفجير انتهت وبأعلى درجات المهنية والحرفية ودون أي إصابات وأضرار تذكر.

وأهابت بالجميع الالتزام بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، والتعاون مع رجال الأمن الموجودين في المكان والابتعاد عن الموقع، وإعطاء المجال للمعنيين للتعامل مع القضية من دون أي مؤثرات.

وكانت أجهزة الأمن العام في الأردن قد ضبطت، يوم السبت، كمية من المتفجرات المخزنة في منطقة ماركا الجنوبية في العاصمة عمّان.

ووقتها قال الأمن العام إن التحقيقات الأولية في القضية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كمّيات من المواد المتفجرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية.

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