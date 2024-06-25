تعرف على قائمة منتخب الطائرة المشاركة فى دورة التحدى بالصين

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة الطائرة بقيادة الإسباني فرناندو مونزوا قائمة المنتخب الوطني للمشاركة في دورة التحدي بالصين، وكذلك الانتظام في معسكر الإعداد باليابان خلال الفترة من ٢٥ يونيو الجاري وحتى ٩ يوليو المقبل.

وتضم قائمة فراعنة الطائرة كلا من:

حسام يوسف، ومصطفى جابر، ورضا هيكل، وسيف عابد، ومحمد مصطفى، ومحمد عسران، وعبد الرحمن الحسيني، وأحمد ضياء، وأحمد عزب، ومحمد عادل، وحمادة عثمان، ومحمد المهدي، ومحمد رضا، ومحمد رمضان.



ويرأس البعثة الكابتن عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.



ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من الإسباني فيرناندو مونزوا مديراً فنياً، وطارق الزفتاوي مدرباً عاماً، ومحمد السيد سيكو مدرباً، والدكتور سامح ظلام طبيباً للمنتخب، وأحمد سعيد محللًا تقنياً.



وكان منتخب مصر للكرة الطائرة رجال قد انتظم في معسكر مغلق خلال الفترة الماضية بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ووصل خلالها منتخبا الوطني إلى أفضل حالة فنية وبدنية قبل المشاركة في دورة التحدي.



ومن المقرر أن تطير بعثة المنتخب إلى الصين مساء اليوم الثلاثاء للمشاركة في دورة التحدي بالصين وعقب انتهاء البطولة يتوجه منتخب مصر إلى اليابان للانتظام في المعسكر التدريبي قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس.