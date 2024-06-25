الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زيلينسكى يقيل قائدا عسكريا فى أوكرانيا بعد انتكاسات فى الحرب مع روسيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

تولى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إقالة مسؤول عسكري برتبة عالية كان يقود القوات في منطقة شرق البلاد المحاصرة، والذي واجه اتهامات بعدم الكفاءة وإساءة استخدام السلطة خلال الحرب الدائرة مع روسيا لمدة 28 شهرًا.

في خطابه المسائي عبر الفيديو، لم يذكر زيلينسكي أسباب إقالة اللفتنانت جنرال يوري سودول من منصب رئيس قيادة القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح أن سودول تم استبداله بالبريجادير جنرال أندريه هناتوف، الذي يتولى الآن التخطيط الاستراتيجي للعمليات.

إقالة سودول جاءت في إطار سلسلة من التغييرات في القيادات العسكرية، بعدما نشر رئيس فوج آزوف الموقر بوهدان كروتيفيتش رسالة تتهم فيها سودول بالمسؤولية عن انتكاسات عسكرية خطيرة.

في منشور على تطبيق الرسائل "تيليجرام"، لم يسم كروتيفيتش سودول بالاسم، لكنه أشار إلى أن جنرالًا لا يتم تسميته قام بتسبب في خسائر بالغة بين القوات الأوكرانية.

وأضاف كروتيفيتش: "المهم بالنسبة لي هو محاكمة قادة الكتائب والألوية القتالية عن خسائرهم في النقاط الاستراتيجية، وليس محاكمة جنرال عن خسائر مناطق ومدن وأرواح عديدة".

أشاد كروتيفيتش بتعيين هناتوف، الذي شغل منصب نائب قائد مسرح العمليات الجنوبي منذ عام 2022، وقاد بنجاح الدفاع عن مدينة باخموت في شرق أوكرانيا بعد سقوطها في أيدي القوات الروسية.

بهذه الخطوة، وصف كروتيفيتش هناتوف بأنه "ضابط جدير جدًا بالثقة". 

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الحرب الدائرة روسيا جنرال يوري

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