زوجة ميسى تحتفل بعيد ميلاده الـ37.. ماذا قالت أنتونيلا؟

يحتفل النجم العالمي ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين وفريق إنتر ميامي الأمريكي، اليوم بعيد ميلاده الـ37، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات في عالم كرة القدم، على الرغم من اقتراب نهاية مسيرته الرياضية، يظل ميسي بطلًا محبوبًا لدى جماهيره.

زوجة ميسي أنتونيلا روكوزو، عارضة الأزياء ورائدة الأعمال الأرجنتينية، شاركت في رحلة ميسي الطويلة نحو النجاح منذ طفولتهما، ونشرت أنتونيلا صورة عائلية مع زوجها وأولادهما الثلاثة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعبرت عن مشاعرها قائلة: "يوم ميلاد سعيد يا حبي.. نحبك بلا حدود".

يُذكر أن ميسي حقق إنجازات عديدة خلال مسيرته، حيث سجّل 672 هدفًا لبرشلونة، متفوقًا على أي لاعب آخر في تاريخ النادي. كما حقق رقمًا قياسيًا بتسجيله 91 هدفًا في عام 2012 وهو أعلى عدد من الأهداف سجله لاعب في سنة واحدة على مستوى عالمي".