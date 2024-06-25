الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زوجة ميسى تحتفل بعيد ميلاده الـ37.. ماذا قالت أنتونيلا؟

ميسي وزوجته
ميسي وزوجته

يحتفل النجم العالمي ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين وفريق إنتر ميامي الأمريكي، اليوم بعيد ميلاده الـ37، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات في عالم كرة القدم، على الرغم من اقتراب نهاية مسيرته الرياضية، يظل ميسي بطلًا محبوبًا لدى جماهيره.

زوجة ميسي أنتونيلا روكوزو، عارضة الأزياء ورائدة الأعمال الأرجنتينية، شاركت في رحلة ميسي الطويلة نحو النجاح منذ طفولتهما، ونشرت أنتونيلا صورة عائلية مع زوجها وأولادهما الثلاثة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعبرت عن مشاعرها قائلة: "يوم ميلاد سعيد يا حبي.. نحبك بلا حدود".

يُذكر أن ميسي حقق إنجازات عديدة خلال مسيرته، حيث سجّل 672 هدفًا لبرشلونة، متفوقًا على أي لاعب آخر في تاريخ النادي. كما حقق رقمًا قياسيًا بتسجيله 91 هدفًا في عام 2012 وهو أعلى عدد من الأهداف سجله لاعب في سنة واحدة على مستوى عالمي".

النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب الارجنتين كرة القدم مسيرته الرياضية أنتونيلا روكوزو

مواد متعلقة

ميسى: أتمنى أن نصبح أبطال عالم مرة أخرى.. وأشعر بأننى أستطيع الاستمرار

ميسي يحسم موقفه من المشاركة مع الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

ميسى يكشف عن ناديه الأخير ويرد على مبابى

قائمة الأرجنتين: استبعاد ديبالا وتواجد ميسى ودى ماريا فى وديتى الإكوادور وجواتيمالا

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

عاجل.. اندلاع حريق ضخم بمعهد الفتيات بجوار المنطقة الأزهرية بأسيوط (فيديو)

بعد اعتداء إمام عاشور.. دفاع فرد الأمن: "سنطلب تعويضًا بـ 5 ملايين جنيه"

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يدمر أكثر من 75% من الأراضى الزراعية فى غزة

أحمد موسى يكشف حقيقة إقامة مباراة الأهلى والزمالك غدًا (فيديو)

كلام نهائى.. الزمالك يرفض المشاركة فى القمة 128 أمام الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبري: نتنياهو سيزور غلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"