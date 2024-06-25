منير فخري عبدالنور لـ"الشاهد": المعارضة سهلة والحكم صعب جدًا

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إنه حصل على موافقة حزب الوفد بتولي وزارة السياحة في التشكيل الوزاري الثاني للفريق أحمد شفيق في عام 2011.

وأضاف "عبدالنور" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "قولت قبل الموافقة على المنصب أنا أمين عام حزب الوفد وسكرتير عام الحزب ويجب أحصل على موافقة الحزب، وبالفعل قابلت رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي وقالي مش بس تقبل تقول لهم إنك داخل بصفتك سكرتير عام حزب الوفد"، مؤكدًا أن المعارضة سهلة والحكم صعب جدًا.

وتابع: "يوم الخميس 3 مارس الحكومة اجتمعت لتقديم استقالتها، وبعدها الميدان رشح الدكتور شرف واتصل بي وطلب من أكمل في الوزارة ووافقت".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.