منير فخري لـ"الشاهد": الإخوان اعترضوا على تكليف عمرو موسى بتشكيل الحكومة (فيديو)

قال وزير السياحة الأسبق، منير فخري عبد النور، إنه: "بعد استقالة حكومة عصام شرف في نوفمبر 2011، كنا نساير الأعمال لفترة معينة حتى تواصل المشير طنطاوي مع الدكتور عمرو موسى، وطلب منه تشكيل حكومة، وفي صباح اليوم التالي، تواصل الفريق سامي عنان مع موسى واعتذر له عن فعل ذلك، وفُهم حينها أن الإخوان اعترضوا على عمرو موسى".

وأضاف عبد النور، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "ظلت حكومة التيسير تجتمع حينها سواء كان في هيئة الاستثمار أو في مجلس الوزراء، وكنا ننتظر تعيين رئيس وزارة وتشكل وزارة جديدة، حتى ننفض لأعمالنا، وفي يوما ما، كان يجلس بجانبي الدكتور حازم عبد العزيز الببلاوي داخل مجلس الوزراء، واستقبل حينها اتصالا هاتفيا، ثم خرج على الفور من الغرفة، وغاب لمدة 10 دقائق ثم عاد مرة أخرى، وتم عرض الوزارة عليه في تلك المكالمة".

برنامج الشاهد

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.