ألفت إمام تكشف كواليس مسلسل "كامل العدد"

قالت الفنانة ألفت إمام، إن كاميرا السينما لها رهبة، خاصة أنها في أول يوم تصوير لا تنام وأطرافها لا يصل إليها الدم بسهولة في الشتاء.

وأضافت “إمام”، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها بعد غياب 6 سنوات كانت تشعر بإحساس مضاعف للرهبة، مشيرة إلى أن كواليس عمل "كامل العدد"، كانت رائعة وتعامل المخرج مع كل فريق العمل راقية وواثق في عمله.

وتابعت، أن فريق العمل كله مثل عائلة والجميع كأنه في جلسة سمر ويتم تصويرهم.

أبطال المسلسل

“كامل العدد”، من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، تميم عبده، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، بدرة، ميران عبدالوارث، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، لينا صوفيا، مالك عماد، وغيرهم من الشباب، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.