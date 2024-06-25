الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مش عايز أدخل مصحة".. تحقيقات النيابة فى تمزيق مدمن شقيقيه بمدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تواصل نيابة مدينة نصر، التحقيق في واقعة قتل مدمن شقيقه والشروع في قتل آخر؛ بسبب منعه من تعاطي المواد المخدرة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، حيث قال إنه يتعاطى المواد المخدرة وترك المنزل بسبب سوء معاملة شقيقيه وقسوتهما، وعقب تركه المنزل سكن الأرصفة وتحت الكباري، والتسول من المارة واستجدائهم بحجة شراء طعام ويوم الواقعة عثر عليه شقيقه وأراد إرساله للمصحة فحاولوا تقييده والتعدي عليه بالضرب فأخرج سلاحًا أبيضًا وتعدى عليهما لرفضه العلاج ودخول المصحات.

وكانت قررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة حول الحادث، وتشريح جثمان المتوفي وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمتوفي.

بلاغ قسم شرطة مدينة نصر

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بلاغًا من مستشفى باستقباله شقيقين مصابين بطعنات متفرقة بالجسم، ووفاة أحدهما وحالة الآخر حرجة ووضع على أجهزة التنفس الاصطناعي بغرفة العناية المركزة.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين أن الواقعة أسفرت عن مقتل "سائق توك توك" وإصابة شقيقه وعدم التمكن من استجوابه؛ نظرًا لحالته الحرجة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقهما الثالث.

وبالبحث عن المتهم، عثرت عليه الشرطة مصابًا بطعنات داخل حديقة عامة بمنطقة الواحة في شرق القاهرة.

تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، ويعمل رجال المباحث على التحريات وسؤال شهود عيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

نيابة مدينة نصر تعاطي المواد المخدرة قتل مدمن شراء طعام سلاح أبيض

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