ألفت إمام تكشف عن نصائح أحمد زكى لها وأهم أعمالها

قالت الفنانة ألفت إمام، إن مسلسل "السبع وصايا"، كان محطة مهمة جدًا في حياتها، وذلك لكونها غيرت فيه نفسها تمامًا.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مسلسل "أدهم الشرقاوي"، والذي قدمت فيه دور الزوجة الخائنة الشريرة التي كانت تريد أن تقف ضد أدهم الشرقاوي كان مرحلة هامة لها، وكذلك مسلسل "ثورة الحريم" كان مهم جدًا.

نصائح أحمد زكي لها

وتابعت، أن مشاركتها مع الفنان الراحل أحمد زكي، في فيلم "هيستيريا" رشحتها له المنتجة ناهد فريد شوقي، وهي التي عرضت عليها الدور وعندها وجدت أن نجوم العمل والورق كان مميز جدًا، مؤكدة أنها استفادت كثيرًا من نصائح الفنان أحمد زكي، لها ومنها "غيري دائمًا جلدك ولا تقدمي أدوار شبيهة لبعضها ولا تكوني نمطية وغيبي مثلما تريدي ولكن عودي بعمل مميز".