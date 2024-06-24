الإثنين 24 يونيو 2024
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منير فخرى عبدالنور لـ"الشاهد": طالبت الفريق شفيق بتشكيل وزارة من جميع أطراف الخريطة السياسية

منير فخري عبدالنور
منير فخري عبدالنور

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إنه قال للفريق أحمد شفيق في 2011 أنه في حاجة لتشكيل وزارة مكونة من جميع أطراف الخريطة السياسية المصرية تظهر وحدة وطنية وتعمل على تحقيق أمال الشارع الثائر.

وأضاف "عبدالنور" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الفريق شفيق قال لي يعني إيه؟ قولت له يعني تجيب الدكتور يحيى الجمل، ومحمد أبوالغار وزير تعليم عالي على أساس أنه قاد حركة الجامعات في حركة 9 مارس".

وتابع: "قولت له أيضًا تجيب الدكتور محمد غنيم وزير صحة، وجودة عبدالخالق وزير تموين وهو كتب كثيرًا عن الدعم وتوصيله لمستحقيه وهكذا".

منير فخري عبدالنور الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز الإخوان 30 يونيو

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