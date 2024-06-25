الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العناية الإلهية تنقذ ركاب سيارة ملاكى بعد اصطدامهم بأتوبيس عام بالوادى الجديد

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

انقذت العناية الإلهية مساء اليوم ركاب سيارة ملاكي بمدينة الخارجة، بعد أن اصطدم بهم أتوبيس نقل ركاب تابع لإحدي الشركات الحكومية بمحافظة الوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت قوة  أمنية إلى موقع الحادث.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأتوبيس نقل ركاب تابع لأحدى الشركات الحكومية بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة دون وقوع إصابات، حيث تسبب الحادث في تلفيات بالسيارة والأتوبيس وتوقف الحركة المرورية لبضع دقائق.

وعلى الفور انتقلت قوة من إدارة مرور الوادي الجديد إلى موقع الحادث، وجاري تحرير محضر وإحالته للنياية العامه لمباشرة التحقيق.

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