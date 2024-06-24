جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف جميع المواد المتبقية

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 حيث يستطيع جميع الطلاب الآن معرفة كل المواد المتبقية في الجدول لجميع الشعب.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

-يكون في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

-يكون في يوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء.

-يكون في يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

-يكون في يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الجيولوجيا.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الأحياء.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة



-المواد غير المضافة للمجموع جاءت: في يوم الإثنين الموافق 10 يونيو: امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

-جاء في يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو: امتحان الاقتصاد والإحصاء.

-جاء في يوم السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية.

-يكون في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

-يكون في يوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء.

-يكون في يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

-يكون في يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «جبر والهندسة الفراغية».

-يكون في يوم السبت الموافق 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل».

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: الرياضيات التطبيقية «إستاتيكا».

-يكون في يوم السبت الموافق 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي

-يكون في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

-يكون في يوم السبت 29 يونيو: امتحان مادة التاريخ.

-يكون في يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

-يكون في يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الجغرافيا.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان علم النفس.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق.

طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

-"الخطوة 1": يجب على الطالب فتح رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

-"الخطوة 2": يجب على الطالب فتح بوابة الثانوية العامة.

-"الخطوة 3": يجب على الطالب فتح أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2024.

-"الخطوة 4": يجب على الطالب وضع رقم الجلوس واضغط عرض النتيجة.

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