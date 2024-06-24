إسلام الكتاتنى: مكتب الإرشاد هو من كان يحكم مصر وليس مرسى

قال إسلام الكتاتني، الخبير في ملف حركات الإسلام السياسي، إنه يتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري على اقتراب ذكرى ثورة ٣٠ يونيو التي أزالت حكم الإخوان عن مصر.

ذكرى 30 يونيو

وأكد إسلام الكتاتني، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مكتب الإرشاد هو من كان يحكم مصر، والرئيس المعزول محمد مرسي ماهو إلا سكرتير ينفذ ويطيع تعليمات مكتب الإرشاد.

فشل حكم الإخوان

وأضاف في حديثه، أنه لولا هذه الثورة لكانت مصر دخلت في حالة شديدة من الفوضى والتسيب، حيث كان يهدف الإخوان بعد وصولهم إلى الحكم إلى تحقيق مصالحهم الشخصية دون النظر إلى متطلبات الوطن والمواطنين.

وأشار إلى أن الغرب كانوا يستخدمون الإخوان كأداة لتنفيذ مخططاتهم في المنطقة بالكامل وخاصة في مصر، وذكر، أن المخطط الإخواني كان يرغب في تقسيم المنطقة، وتقسيم مصر إلى ما لا يقل عن ثلاث ولايات.