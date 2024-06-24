منير فخرى عبدالنور لـ"الشاهد": قولت لأحمد شفيق وزارتك "حزب وطنى"

كشف منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، تفاصيل لقائه مع الفريق أحمد شفيق لقبول منصب وزير السياحة في 2011.

وأضاف "عبدالنور" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "خليني أعود إلى الوراء 8 أيام وتحديدًا يوم 14 فبراير 2011، تلقيت مكالمة تليفونية من الفريق أحمد شفيق ولم تكن تربطني أي علاقة سابقة به وكنت معجبًا بأدائه كوزير للطيران المدني والإنجازات التي حققها في المطارات المصرية سواء في القاهرة أو الغردقة أو في شرم الشيخ".

وتابع: "كنت أرى الفريق أحمد شفيق رجلًا ودودًا مبتسمًا كلمني، وقال لي أحب أن تتعاون معي في مجال السياحة، قولت له الظروف صعبة، لكنه قال لي تعالى أقعد معايا".

وأردف: "ذهبت إلى مجلس الوزراء في اليوم التالي ومكنش فيه مخلوق ولا حتى حراسة، دخلت الاجتماع وقولت للفريق شفيق المظاهرات ما زالت في الشارع ثائرة على الحزب الوطني وأدائه والوزارة بتاعتك وزارة حزب وطني".