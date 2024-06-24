خبير: نتنياهو مازال يمارس الكذب والتضليل بشأن صفقة الأسرى والمحتجزين

أكد مراد حرفوش، خبير بالشئون الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مازال يمارس سيل من الكذب والتضليل بشأن صفقة الأسرى والمحتجزين، موضحًا أنه خلال تصريحات بنيامين نتيناهو المتناقضة، وهو يرفض المقترح بشأن صفقة الأسرى، منوهًا بأن المقاومة الفلسطينية كشفت في ردها بضرورة أن يكون ضمانات دولية للموافقة على الصفقة وترابط المراحل الثلاث المشمولة ضمن المتقرح.

وشدد "حرفوش"، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، على أن نتنياهو لا يريد الصفقة ولا يريد الالتزام بها أو الخروج من قطاع غزة، موضحًا أن نتنياهو يريد إعادة احتلال القطاع، ويريد شيئا واحدا من الصفقة هو الإفراج عن الأسرى الإسرائيلي المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في المرحلة الأولى، ومن ثم استمرار القتال في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه يحاول إنهاء حالة الانتقاضات المتصاعدة في الداخل الإسرائيلي بسبب المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، مؤكدًا أن هناك خلافات داخلية تتعلق بالمستوى السياسي والعسكري وأن نتنياهو يريد إطالة أمد ورقعة الحرب من أجل تحقيق أهدافه السياسية والخاصة في ظل تصاعد الخلافات بين نتنياهو والإدارة الأمريكية.