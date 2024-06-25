الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "جهاز 15 مايو" يتابع أعمال الصيانة الشاملة لكافة المرافق بالمدينة

المهندس على سعد رئيس
المهندس على سعد رئيس جهاز 15 مايو

كلف المهندس على سعد رئيس جهاز تنمية مدينة 15مايو، المهندس  سيد الشافعى نائب رئيس الجهاز القيام بأعمال الصيانة الشاملة لكافة المرافق على مستوى جميع المراحل بالمدينة، ومابعتة أعمال الصيانة الشاملة للمرافق بمنطقة 290 فدان للاسكان الاجتماعي بالمدينة. 

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فى سياق متصل، قام  المهندس أحمد إمام، المعاون الهندسى لرئيس الجهاز وبرفقته مدير المرافق ومسئول التشغيل والصيانة بالمرور على منطقة ٢٩٠ فدانًا بالإسكان الاجتماعي، لمتابعة أعمال الصيانة الشاملة للمرافق  وتطهير جميع المطابق الرئيسية والفرعية بمنطقة ٢٩٠ فدان بالإسكان الاجتماعي، وذلك حفاظًا على الشبكة الرئيسية لخطوط الصرف الصحي.

وأفاد  المهندس أحمد أمام، بأنه تم تحديد كافة الأعطال الناتجة عن الشركات المسؤولة عن توصيل الغاز والكهرباء بمنطقة ٢٩٠ فدانًا، لافتًا إلى أنه تم مراجعة ضغوط المياه بكافة المنطقة.

كما وجة المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، بالمتابعة الدورية والمرور اليومي على مستوى كافة المراحل بالمدينة لرصد جميع المخالفات.

وفي إطار ذلك قامت إدارة الأمن بجهاز المدينة برصد أحد المخالفات بجوار منطقة زهور مايو.

وأشار المهندس  سيد الشافعى، نائب رئيس الجهاز إلى أنه تم ضبط أحد الأشخاص بالاستحواذ على قطعة أرض بجوار منطقه زهور مايو، حيث قام بنشر وتجفيف مخلفات من مجازر وعظم الدواجن، وذلك من خلال إدارة الأمن بالجهاز أثناء القيام بمهامها اليومي من المرور على كافة المراحل بالمدينة في حضور رئيس حي الزهور.

وأوضح المهندس سيد الشافعي، أنه على الفور تم رفع كافة المخلفات من عظم الدواجن، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأصدر نائب رئيس الجهاز تعليمات لكافة الإدارات المعنية بالجهاز من التنمية والأمن والمخالفات ورؤساء الأحياء بالمتابعة الدورية على مستوى جميع المراحل بالمدينة، لرصد كافة أشكال المخالفات والإشغالات والتصدي لها بكل حزم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كل المخالفين.

مدينة 15 مايو 
مدينة 15 مايو 
مدينة 15 مايو 
مدينة 15 مايو 
15 مايو أعمال للمرافق ب290 فدان الاسكان الاجتماعي تنفيذ

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