حالة الطقس اليوم فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

يحرص المواطنين على معرفة حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، منوها إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس وذلك عن المتوقع بقيم ستتراوح من (2 إلى 3) درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات، ودرجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، وطقس يكون مائل للحرارة رطب ليلًا بأغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على كافة السواحل الشمالية.

وحذرت هيئة الأرصاد في مصر بوجود نشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

ويكون غدا الأربعاء الطقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب علي السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وأوضحت هيئة الأرصاد في محافظة القاهرة، أن حالة الطقس من الثلاثاء حتى الخميس، حيث ستنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 39 28

6 أكتوبر 39 27

بنها 38 26

دمنهور 36 24

وادي النطرون 37 26

كفر الشيخ 37 25

المنصورة 38 26

الزقازيق 38 26

شبين الكوم 38 26

طنطا 37 24

دمياط 34 23

بورسعيد 33 23

الإسماعيلية 41 27

السويس 40 25

العريش 34 22

رفح 34 21

رأس سدر 42 25

نخل 38 18

كاترين 36 16

الطور 41 27

طابا 39 26

شرم الشيخ 43 32

الإسكندرية 33 24

العلمين 32 24

مطروح 32 23

السلوم 32 22

سيوة 40 24

رأس غارب 38 29

الغردقة 41 31

سفاجا 42