ألفت إمام تكشف سر احتفاظها بالشعر الأبيض.. وزواجها السري من شخص متزوج

كشفت الفنانة ألفت إمام، سر احتفاظها بشعرها باللون الأبيض وعدم استخدامها للصبغة، مؤكدة أن الشعر يموت ويشيخ مثلما نتقدم في السن وتتغير ملامحنا.



وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها تريد الحفاظ على شعرها حتى لا يأتي يوم وتسير فيه وتكون أرضية رأسها ظاهرة.



أسباب زواجها السري وعدم إنجابها

وعن زواجها من شخص متزوج، قالت إنها لم تكن تفكر في الزواج، وكانت عندما فكرة الزواج من شخص بسنها أو من الوسط تجد أن هناك شيء ناقص حتى قابلت هذا الرجل الذي وصفته بأنه دمث الخلق وأن تدينه مثل تدين المصريين من الطبقة الوسطى مثل والدها وخالها فكانت تشعر بشيء تجاهه.



وأشارت إلى أنها تزوجت وهي في سن 31 عامًا حيث كانت تخشى من العنوسة، وكان الزواج معلنًا للمقربين منها فقط وسري على الآخرين وكانت هذه رغبته وهي اشترطت عدم الإنجاب.



وأكدت أنها لم تشعر بالندم على عدم الإنجاب لأنها عوضت ذلك بأبناء أشقائها، مشيرة إلى أن زواجها استمر 10 سنوات وبعض الأشهر، وأن من أسباب انفصالها هو رفض توقيتات عملها خاصة أن هذا الأمر كانت متفق عليه قبل الزواج ولكن الأمر اختلف بعدها.

