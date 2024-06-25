الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يتابع جهود السيطرة على حريق بجوار مزلقان كلابشة

حريق بجوار مزلقان
حريق بجوار مزلقان كلابشة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود المبذولة والتدخل السريع من قوات الحماية المدنية بمركز نصر النوبة، والتى ساهمت فى السيطرة على الحريق الذى إندلع فى 3 أكشاك بجوار مزلقان كلابشة دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح. 

ومن جانبه، أكد محمد عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، أنه فور إخطار محافظ أسوان بنشوب الحريق فى 3 أكشاك مخصصة للبقالة بجوار مزلقان كلابشة للسكك الحديدية أعطى توجيهاته بالتعامل السريع مع الحريق من خلال رجال قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه وإخماده قبل إمتداده للمنطقة المحيطة. 

ولفت إلى أنه تم مشاركة متميزة لرجال الحماية المدنية بالتعاون مع الأهالي والعاملين بالوحدة المحلية، وتم تنفيذ أعمال التبريد والسيطرة على النيران واحتوائها، وتم بالتوازي التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لحصر الخسائر، والتي شملت محتويات الأكشاك بالكامل، مع صرف التعويضات وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

الجدير بالذكر، أنه اندلع حريق فى عدد من الأكشاك بمدينة كلابشة التابعة لمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان.

وتوجهت سيارات الإطفاء  إلى موقع الحريق، للسيطرة عليه قبل امتداد النيران لباقي المحال، ولم يسفر عن إصابات أو خسائر فى الأرواح. 

البداية مع تلقي الجهات المعنية بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، إخطارًا باندلاع حريق بعدد من المحال بجوار محطة كلابشة التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الأطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

ونجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة علي الحريق قبل وصول النيران إلى المحال المجاورة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين المتواجدين والمارين بالمنطقة. 

وبالفحص والتحريات تبين أن الحريق نشب فى عدد 2 من الأكشاك مما أدى إلى انتشار النيران فيهما حتى وصلا للتفحم، وأن جميع الخسائر مادية  فقط ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر فى الأرواح. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لمعرفة سبب نشوب الحريق، وجار التحقيقات في موقع الحريق. 

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