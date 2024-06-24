الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد عبدالرازق: مصر ترفض التعامل مع الكيان الصهيونى على كافة المستويات

الاحتلال
الاحتلال

قال محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن دولة الاحتلال تمارس الآن سياسة تجويع الشعب الفلسطيني من أجل إجبارهم على الرحيل القسري.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأكد عبدالرازق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية ترفض التعامل مع الكيان الصهيوني على كافة المستويات.

وأضاف في حديثه، أن مصر تؤكد أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني فقط، وهذا المعبر غير قابل لأن يكون الكيان الصهيوني طرف ثالث به، لذا ليس لإسرائيل الحق في إدارة معبر رفح على الإطلاق.

الجهود المصرية لنصرة فلسطين

وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل الكثير من الجهود من أجل وضع القضية الفلسطينية على موائد المجتمع الدولي، ولكن الدعم الأمريكي المتواصل للاحتلال يشير إلى ازدواجية المعايير الدولية.

محمد عبد الرازق المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية اكسترا نيوز حديث الاخبار

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