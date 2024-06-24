الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نجم الأهلى الأسبق: أزمة الزمالك والتحكيم تهددان استقرار الرياضة المصرية (فيديو)

الزمالك
الزمالك

علّق أحمد أبومسلم، لاعب النادي الأهلي الأسبق، على قرار نادي الزمالك بعدم خوض مباراة الأهلي المقررة غدًا الثلاثاء، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الاحتقان في الشارع الرياضي بسبب الأخطاء التحكيمية وخلل في منظومة الرياضة المصرية.

وأوضح أبومسلم، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك علامات استفهام كبيرة حول طلبات نادي الزمالك، متسائلًا: "لماذا لم يعترض الزمالك على التحكيم منذ بداية الموسم؟ انظر إلى عدد البطولات التي ينافس فيها الأهلي مقارنة بالزمالك، من الطبيعي أن يتم تأجيل مباريات الأهلي أكثر من الزمالك".

وأكد، أن النادي الأهلي ليس طرفًا في أزمة الزمالك، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي للأزمة يكمن في اتحاد الكرة، ووصف منظومة اتحاد الكرة الحالية بأنها الأسوأ في تاريخ الاتحاد، مشيرًا إلى أن فشل المنظومة دفع بعض اللاعبين للجوء إلى القضاء المدني.

واختتم "أبومسلم" تصريحاته بالتأكيد على أن منظومة كرة القدم في مصر تحتاج إلى تطوير شامل مثل باقي القطاعات، معتبرًا أن اعتذار الزمالك عن خوض المباراة يسيء لصورة كرة القدم المصرية.

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