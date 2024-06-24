شاب فلسطينى يروى تفاصيل تقييده كدرع بشرى من قبل الاحتلال (فيديو)

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية عدوان الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث وصف تقرير القناة بأن إسرائيل تنتهك حرمات أجساد الفلسطينيين.

وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب العديد من الجرائم الإنسانية لم يتخيلها عقل أن تحدث في الواقع حتى جاء العدوان الإسرائيلي ليراها العالم أمام الأعين.

واستعرض تقرير "القاهرة الإخبارية" حالة الشاب الفلسطيني مجاهد رائد عبادي من مدينة جنين، وتظهر عليه علامات التعذيب بعدما استخدمته قوات الاحتلال كدرع بشري دون أي رادع لحرمة الجسد الإنساني.

وقال الشاب الفلسطيني: "أول ما جاء جنود الاحتلال داسوا على رأسي وأنا مصاب وكانوا يتسارعون على ضربي في جميع أنحاء جسدي، وكانوا يضحكوا ويلبعوا وهما بيموتوا فينا، وقيدوني وبعدين رموني على الأرض".

وأوضح التقرير، أن قوات الاحتلال أرادت إذلال الشاب الفلسطيني أمام الجميع فوضعوه على مقدمة سيارة عسكرية أمام سيارات الإسعاف المتوقفة.