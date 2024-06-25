مواعيد الصلاة فى محافظات مصر اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024

يحرص المسلمون مع بداية الصباح على معرفة مواعيد الصلاة اليوم في محافظات مصر عبر جوجل، لتأدية جميع الصلوات الخمسة الصحيحة في مواعيدها.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 25 يونيو في محافظات مصر، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر

الساعة 4:09 صباحًا.

صلاة الظهر

الساعة 12:58 ظهرًا.

صلاة العصر

الساعة 4:33 عصرًا.

صلاة المغرب

الساعة 8:00 مساءً.

صلاة العشاء

الساعة 9:34 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر

الساعة 4:09 صباحًا.

صلاة الظهر

الساعة 1:03 ظهرًا.

صلاة العصر

الساعة 4:42 عصرًا.

صلاة المغرب

الساعة 8:08 مساءً.

صلاة العشاء

الساعة 9:44 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى مدينة العريش

صلاة الفجر

الساعة 3:54 صباحًا.

صلاة الظهر

الساعة 12:48 ظهرًا.

صلاة العصر

الساعة 4:26 عصرًا.

صلاة المغرب

الساعة 7:52 مساءً.

صلاة العشاء

الساعة 9:28 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم فى محافظة البحيرة

صلاة الفجر

الساعة 4:07 صباحًا.

صلاة الظهر

الساعة 1:01 ظهرًا.

صلاة العصر

الساعة 4:39 عصرً.ا

صلاة المغرب

الساعة 8:06 مساءً.

صلاة العشاء

الساعة 9:41 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم فى محافظة قنا

صلاة الفجر

الساعة 4:19 صباحًا.

صلاة الظهر

الساعة 12:52 ظهرًا.

صلاة العصر

الساعة 4:17 عصرًا.

صلاة المغرب

الساعة 7:45 مساءً.

صلاة العشاء

الساعة 9:13 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة أسوان

صلاة الفجر

الساعة 4:26 صباحًا.

صلاة الظهر

الساعة 12:51 ظهرًا.

صلاة العصر

الساعة 4:10 عصرًا.

صلاة المغرب

الساعة 7:40 مساءً.

صلاة العشاء

الساعة 9:05 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر

الساعة 4:03 صباحًا.

صلاة الظهر

الساعة 12:54 ظهرًا.

صلاة العصر

الساعة 4:31 عصرًا.

صلاة المغرب

الساعة 7:57 مساءً.

صلاة العشاء

الساعة 29:31 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة كفر الشيخ

صلاة الفجر

الساعة 4:05 صباحًا.

صلاة الظهر

الساعة 1:00 ظهرًا.

صلاة العصر

الساعة 4:38 عصرًا.

صلاة المغرب

الساعة 8:05 مساءً.

صلاة العشاء

الساعة 9:41 مساءً.