الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة فى محافظات مصر اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يحرص المسلمون مع بداية الصباح على معرفة مواعيد الصلاة اليوم في محافظات مصر عبر جوجل، لتأدية جميع الصلوات الخمسة الصحيحة في مواعيدها.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 25 يونيو في محافظات مصر، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر

الساعة 4:09 صباحًا.

صلاة الظهر

الساعة 12:58 ظهرًا.

صلاة العصر

الساعة 4:33 عصرًا.

صلاة المغرب

الساعة 8:00 مساءً.

صلاة العشاء

الساعة 9:34 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر

الساعة 4:09 صباحًا.

صلاة الظهر

الساعة 1:03 ظهرًا.

صلاة العصر

الساعة 4:42 عصرًا.

صلاة المغرب

الساعة 8:08 مساءً.

صلاة العشاء

الساعة 9:44 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى مدينة العريش

صلاة الفجر

الساعة 3:54 صباحًا.

صلاة الظهر

الساعة 12:48 ظهرًا.

صلاة العصر

الساعة 4:26 عصرًا.

صلاة المغرب

الساعة 7:52 مساءً.

صلاة العشاء

الساعة 9:28 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم فى محافظة البحيرة

صلاة الفجر

الساعة 4:07 صباحًا.

صلاة الظهر

الساعة 1:01 ظهرًا.

صلاة العصر

الساعة 4:39 عصرً.ا

صلاة المغرب

الساعة 8:06 مساءً.

صلاة العشاء

الساعة 9:41 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم فى محافظة قنا

صلاة الفجر

الساعة 4:19 صباحًا.

صلاة الظهر

الساعة 12:52 ظهرًا.

صلاة العصر

الساعة 4:17 عصرًا.

صلاة المغرب

الساعة 7:45 مساءً.

صلاة العشاء

الساعة 9:13 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة أسوان

صلاة الفجر

الساعة 4:26 صباحًا.

صلاة الظهر

الساعة 12:51 ظهرًا.

صلاة العصر

الساعة 4:10 عصرًا.

صلاة المغرب

الساعة 7:40 مساءً.

صلاة العشاء

الساعة 9:05 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر

الساعة 4:03 صباحًا.

صلاة الظهر

الساعة 12:54 ظهرًا.

صلاة العصر

الساعة 4:31 عصرًا.

صلاة المغرب

الساعة 7:57 مساءً.

صلاة العشاء

الساعة 29:31 مساءً.

ما حكم طلب دعاء العائدين من الحج وتركهم صلاة الجماعة؟

«اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع».. دعاء الفجر اليوم الإثنين 24 يونيو 2024

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة كفر الشيخ

صلاة الفجر

الساعة 4:05 صباحًا.

صلاة الظهر

الساعة 1:00 ظهرًا.

صلاة العصر

الساعة 4:38 عصرًا.

صلاة المغرب

الساعة 8:05 مساءً.

صلاة العشاء

الساعة 9:41 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم الصلاة اليوم في محافظات مصر الصلاة اليوم مواعيد الصلاة مواقيت الصلاة اليوم الصلاة

مواد متعلقة

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 23 يونيو 2024 فى محافظات مصر

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

عاجل.. اندلاع حريق ضخم بمعهد الفتيات بجوار المنطقة الأزهرية بأسيوط (فيديو)

بعد اعتداء إمام عاشور.. دفاع فرد الأمن: "سنطلب تعويضًا بـ 5 ملايين جنيه"

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يدمر أكثر من 75% من الأراضى الزراعية فى غزة

"مش عايز أدخل مصحة".. تحقيقات النيابة فى تمزيق مدمن شقيقيه بمدينة نصر

أحمد موسى يكشف حقيقة إقامة مباراة الأهلى والزمالك غدًا (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبري: نتنياهو سيزور غلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"