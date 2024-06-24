الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد قرار الانسحاب.. تامر عبدالحميد يؤكد عدم تواجد انقسامات داخلية بالزمالك

تامر عبدالحميد
تامر عبدالحميد

أكد تامر عبد الحميد، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، دعمه لقرار نادي الزمالك بعدم خوض مباراة القمة غدًا أمام النادي الأهلي، موضحًا أن مجلس إدارة الزمالك يسعى منذ فترة طويلة لإعادة التوازن لمنظومة كرة القدم في مصر.

وأشار عبد الحميد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن نادي الزمالك يشعر بالظلم وعدم تكافؤ الفرص من اتحاد الكرة ورابطة الأندية على مدار السنوات الماضية، مما دفعه لاتخاذ قرار بعدم خوض مباراة القمة غدًا، وأضاف: "الزمالك يشهر سيفه في مواجهة الأوضاع غير المنضبطة في اتحاد رابطة الأندية".

كما أوضح نجم الزمالك السابق أن جدول الدوري العام في مصر لن ينتظم دون انتظام جدول الاتحاد الأفريقي في فترة زمنية غير التي تطبق حاليًا في منتصف الموسم، معقبًا: "نحن نسير في مصر بنظام التقييف".

وأكد "عبد الحميد" أن موقف نادي الزمالك الحالي لا يجب اختزاله في مباراة الأهلي فقط، مشددًا على أن الفريق سيجدد قراره في المباريات المقبلة حال عدم تنفيذ طلبات مجلس الإدارة، موضحًا أن جميع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وافقوا بالإجماع على قرار عدم المشاركة في مباراة القمة غدًا، نافيًا وجود أي انقسامات داخل المجلس.

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