استشارى يكشف عن الإجراءات التي يجب اتباعها عند التعرض لضربات الشمس

قال الدكتور محمد منسي، استشاري أمراض الباطنة والكبد، إن التعرض للحرارة العنيفة تؤدي إلى الإصابة بالإجهاد الحراري، معبرًا: "يجب عدم بذل أي مجهود عند التعرض لهذا الإجهاد الحراري".

سرعة التعامل مع الإجهاد الحراري

وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك الكثير من العوامل التي تقلل من فرص الإصابة بضربات الشمس العنيفة، ومن بين تلك العوامل تجنب الوقوف لساعات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة، ارتداء الملابس الفاتحة التي تعكس الضوء، تجنب شرب المياه الغازية والعصائر والمخبوزات، الحرص على أكل الفواكهة، شرب المياه.

وتابع: "في حال التعرض لضربة شمس ممنوع تناول خافضات الحرارة والمضادات الحيوية، مع الاتجاه سريعًا لأقرب مستشفى".

أعراض ضربات الشمس العنيفة

واستطرد: "أعراض ضربات الشمس تتمثل في ارتفاع وظائف الكبد، والكلى، الجفاف، تخطي درجة حرارة الجسم ٤٠ درجة مئوية، فقد الوعي".