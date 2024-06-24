الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استشارى يكشف عن الإجراءات التي يجب اتباعها عند التعرض لضربات الشمس

ضربات الشمس
ضربات الشمس

قال الدكتور محمد منسي، استشاري أمراض الباطنة والكبد، إن التعرض للحرارة العنيفة تؤدي إلى الإصابة بالإجهاد الحراري، معبرًا: "يجب عدم بذل أي مجهود عند التعرض لهذا الإجهاد الحراري".

سرعة التعامل مع الإجهاد الحراري 

وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك الكثير من العوامل التي تقلل من فرص الإصابة بضربات الشمس العنيفة، ومن بين تلك العوامل تجنب الوقوف لساعات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة، ارتداء الملابس الفاتحة التي تعكس الضوء، تجنب شرب المياه الغازية والعصائر والمخبوزات، الحرص على أكل الفواكهة، شرب المياه.

وتابع: "في حال التعرض لضربة شمس ممنوع تناول خافضات الحرارة والمضادات الحيوية، مع الاتجاه سريعًا لأقرب مستشفى".

أعراض ضربات الشمس العنيفة 

واستطرد: "أعراض ضربات الشمس تتمثل في ارتفاع وظائف الكبد، والكلى، الجفاف، تخطي درجة حرارة الجسم ٤٠ درجة مئوية، فقد الوعي".

محمد منيسي اكسترا نيوز حديث الاخبار الدكتور محمد منيسي استشاري أمراض الباطنة

الأكثر قراءة

بعد اعتداء إمام عاشور.. دفاع فرد الأمن: "سنطلب تعويضًا بـ 5 ملايين جنيه"

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

أحمد موسى يكشف حقيقة إقامة مباراة الأهلى والزمالك غدًا (فيديو)

رابطة الأندية تخطر الأهلى بالموقف الرسمى من لقاء القمة

كلام نهائى.. الزمالك يرفض المشاركة فى القمة 128 أمام الأهلى

تضارب فى الأقوال.. آخر تطورات أزمة إمام عاشور وأمن مول الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبري: نتنياهو سيزور غلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"