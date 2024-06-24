الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ألفت إمام تكشف أصعب لحظات حياتها.. وأمر غريب كانت تريد فعله مع والدتها المتوفية

ألفت إمام
ألفت إمام

تحدثت الفنانة ألفت إمام، عن أصعب المواقف التي تعرضت لها في حياتها، مؤكدة أنه وقت وفاة والدتها، خاصة أنها رحلت وكانت هي لا تزال في سن العشرين.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها لم تشبع من والدتها كما أنها رحلت وهي تصور وقتها في دبي، مع نور الدمرداش، وخاطبها والدها وقال لها: "ماما يا تلحقيها يا متلحقيهاش هي بتشاور وعايزة تشوفك".
آخر لقاء لها مع والدتها

وتابعت، أنها عادت لمصر ووجدت والدتها قد توفيت بعد غيابها عنها 25 يومًا، مشيرة إلى أن والدتها وهي تودعها في المطار كانت توصيها بطعامها وكأنها تشعر بأنها ستتوفى.

وأشارت إلى أنها عندما عادت إلى منزلها وجدت الجميع يرتدي اللون الأسود فعلتت وقتها أن والدتها توفيت، مؤكدة أنها ظلت لمدة عام تريد أن تنزل لوالدتها القبر وتجلس معها لأنها تعيش في الظلام، حتى استطاع أصدقاؤها وزملاؤها بالعمل وأشقاؤها بإخراجها من حالتها. 

ألفت إمام أصعب المواقف وفاة والدتها

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