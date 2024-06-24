شوط أول سلبي بين إيطاليا وكرواتيا في يورو 2024

خيّم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة إيطاليا وكرواتيا في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

منتخب إيطاليا سيطر على أحداث الشوط الاول من المباراة، لكن التهديد الأول كان من المنتخب الكرواتي، بتسديدة من لوكا سوسيتش في الدقيقة الخامسة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها دوناروما حارس إيطاليا.

وتألق ليفاكوفيتش حارس كرواتيا بالتصدي للضربة الرأسية من أليساندرو باستوني في الدقيقة 28، بعد عرضية مميزة من الجانب الأيمن من نيكولو باريلا.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports MAX 1.

تشكيل كرواتيا أمام إيطاليا في يورو 2024

أما عن تشكيل كرواتيا أمام إيطاليا في يورو 2024، فشهد الدفع بالأسطورة لوكا مودريتش أساسيًا.

وجاء تشكيل كرواتيا أمام إيطاليا في يورو 2024 كالآتي:

في حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: إيفان ستانيسيتش - سوتالو - بونجراسيتش - جوشكو جفارديول

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش - لوكا مودريتش

خط الهجوم: ماريو باساليتش - أندري كراماريتش - سوسيتش.

تشكيل إيطاليا أمام كرواتيا في يورو 2024

أما عن تشكيل إيطاليا أمام كرواتيا، فشهد وجود عدة تغييرات، حيث خرج فيديريكو كييزا من التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل إيطاليا أمام كرواتيا في يورو 2024 كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أليساندرو باستوني - ريكاردو كالافيوري - ماتيو دارميان

خط الوسط: جيوفاني دي لورينزو - نيكولو باريلا - جورجينيو - لورينزو بيليجريني- فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: جياكومو راسبادوري - ماتيو ريتيجوي

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد المنتخب الكرواتي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة.