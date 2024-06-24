عمرو خليل: جيش الاحتلال استنفد بنك الأهداف فى غزة.. ولم يحقق شيئًا

قال الإعلامي عمرو خليل، إنه لم تعد هناك مناطق أو أحياء لم يتم اجتياحها، ولا أهداف عسكرية أو مدنية إلا وتم ضربها أو استهدافها مرات ومرات.

وأضاف "خليل"، في حلقة اليوم، الاثنين، من برنامج "من مصر"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "في غزة استنفد جيش الاحتلال كل بنك الأهداف لكنه لم يحقق شيئا، وفي ظل حالة إنكار غير مسبوقة تتسع الفجوة أكثر فأكثر بين رغباته وأهدافه وبين ما يحققه على الأرض".

وتابع: "حالة تسببت في مزيد من التخبّط وفقدان الاتجاه، ويدفع جيش الاحتلال بسببها مزيدا من الأثمان والخسائر الباهظة، في غزة، نتنياهو هذا الملك المتوج لإسرائيل كما يريد أن يلقب دائما، كان يبحث عن نصر كامل ومطلق لكنه الآن يمهد للإعلان عن نصر مصطنع.. نصر ينقل به المعركة من الجنوب إلى الشمال، لكن الحروب دائما ما تقاس بنتائجها ونتائجها فقط لا بالرغبات أو بصناعة نصر مزعوم".