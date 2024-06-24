الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نيفين شحاتة: 70% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة تقيس المستويات المتوسطة والضعيفة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

قالت نيفين شحاتة، مسؤول ملف التعليم بالأهرام، إن طلاب الثانوية العامة يستعدون من أجل تأدية امتحان اللغة الأجنبية الثانية غدًا، وعدد الأسئلة غالبًا ما يكون ٣١ سؤال منها ٢٩ سؤال اختياري و٢ مقالي.

امتحانات الثانوية العامة

وأكدت نيفين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار” مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن ٧٠٪ من الأسئلة للمستويات المتوسطة والضعيفة و٣٠٪ للمستويات المتفوقة.

وأضافت في حديثها، أن اللغة الأجنبية الثانية يحرص الطلاب على تجميع الدرجات من خلالها بصورة كبيرة.

تعليمات لطلاب الثانوية العامة

وتابعت: "يجب على الطلاب التأكد من كتابة الاسم بشكل صحيح على ورقة الإجابة، والتأكد من تسلسل الأسئلة مع استخدام القلم الأزرق، والابتعاد عن استخدام أقلام التظليل".

واستطردت: “إجابة الأسئلة المقالية يكون لها مكان مخصص في ورقة الإجابة، ويجب التأني في الإجابة عليها حتى تكون الإجابات واضحة ومحددة”.

نيفين شحاتة اكسترا نيوز حديث الاخبار ريهام السهلي

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