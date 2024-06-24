قرار النيابة ضد المتهم بتعذيب نجله حتى الموت في البساتين

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الإثنين، بحبس المتهم بقتل ابنه خلال ضربه لمحاولة تقويم سلوكه في منطقة البساتين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثمان المتوفي، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لطفل في الـ13 من عمره، يرتدي ملابسه كاملًة ومصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم والرأس نتيجة تعرضه للاعتداء بآلة حادة إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية مما أسفر عن وفاته في الحال.

البداية مع تلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بوفاة طفل فى البساتين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 عاما.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة، حرر محضر بالواقعة وجاري إحالته للنيابة العامة التحقيق.