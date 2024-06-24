بوريل: إسرائيل لديها إرادة واضحة لضم الضفة المحتلة وذلك لن يؤدي للسلام

حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، مساء اليوم الإثنين، من أن إسرائيل لديها إرادة واضحة لضم الضفة الغربية المحتلة تدريجيا، مؤكدا أن ذلك لن يؤدي إلى السلام.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي، اليوم، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: "يبدو أن هناك إرادة إسرائيلية واضحة لضم الضفة الغربية شيئا فشيئا، وهذا الأمر لن يؤدي إلى السلام".

وتابع: "لم نتوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة رغم مرور ثلاثة أسابيع على الاقتراح الذي يدعمه المجتمع الدولي".

وردا على سؤال عما إذا كانت الحرب الإسرائيلية على غزة ستستمر، قال بوريل: "يبدو الأمر كذلك للأسف، إنها الحرب التي ستختبر قدرة الفلسطينيين على البقاء في غزة".

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة

واستشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، مساء اليوم الإثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين شرق مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الاحتلال استهدف المواطنين عند دوار بني سهيلا، ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى ناصر بالمدينة.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب عدد آخر بجروح، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستهدف الاحتلال المواطنين في محيط مركز تموين بالمخيم، ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 37.626 شهيد، و86.098 جريح، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وسبق، وقال القيادي في حركة حماس خليل الحية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد إبرام صفقة ويكرر مواقف لا معنى لها عن النصر.

وتابع “الحية” في تصريحات له: "نسأل أين تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن وأين قرار مجلس الأمن".