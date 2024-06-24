الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: هناك أطراف تعمل لصالح التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن لو تعمقنا في العقلية الإسرائيلية، سنجد عقلية تتخذ القرار بدون أي تفكير، ولعل أخرها فتح جبهة حرب مع لبنان.

وأضاف "فهمي"، عبر مداخلة لبرنامج "من مصر"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن بطبيعة الحال هناك مراكز قوة خارج سياق الحكومة الإسرائيلية تعمل لصالح التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان.

وأشار، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليس الشخص الذي يدير المجموعة العسكرية التي تتواجد في مجلس الأمن القومي، فالتصعيد المباشر هناك نزاع عسكري كبير في إسرائيل ورأها مجموعة العسكريين الذين تم تعيينهم خلال الفترة الأخيرة وهؤلاء يريدون أن يبنوا مجدًا جديدًا في ما يجري في إسرائيل ومحاولة لهم بالخروج من حالة الإخفاق والفشل الكبير الذي أصاب إسرائيل.

ونوه، أن جبهة الشمال في كل الأحوال لابد أن تكون هناك عملية عسكرية في لبنان، واعتقد أنها ستكون تدريجية لاختبار قدرة حزب الله على هذا، فهم لا يريدوا 7 أكتوبر لبناني أو من قبل حزب الله.

استاذ علوم سياسية لبنان التصعيد العسكري الإسرائيلي من مصر القاهرة الإخبارية

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