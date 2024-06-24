الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد كشري مديرًا فنيًا لبلدية المحلة خلفًا لعبد الرؤوف

أحمد كشري
أحمد كشري

أعلن نادي بلدية المحلة تعيين أحمد عبدالمنعم "كشري" في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال المباريات المتبقية من عمر ممسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

ويأتي قرار مسئولو بلدية المحلة عقب إقالة المدير الفني السابق أحمد عبدالرؤوف من منصبه بعد سلسلة نزيف النقاط، التي ضربت الفريق بقوة مؤخرا وجعلته قريب للغاية من العودة مجددا للدوري القسم الثاني الموسم المقبل.

وتلقى البلدية الهزيمة بخماسية نظيفة، مساء الإثنين، أمام البنك الأهلي على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرون بمسابقة دوري نايل.

كان بلدية المحلة قد عاد مجددا إلى دوري الأضواء والشهرة مطلع الموسم الجاري (2023/2024).

ويتبقى لممثل محافظة الغريبة، 9 مباريات بدوري نايل، خلال الموسم الجاري.

موعد مباراة بلدية المحلة وإنبي بدوري نايل

من المقرر أن يواجه بلدية المحلة نظيره إنبي، عصر السبت المقبل على ستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرون بمسابقة دوري نايل.

ويحتل البلدية المركز السادس عشر بجدول دوري نايل برصيد 22 نقطة، بواقع 6 انتصارات، و4 تعادلات و16 هزيمة، حيث يمتلك الفريق أسوء دفاع بعدما استقبلت شباكه 53 هدفا، على مدار 26 مباراة.

أحمد عبدالمنعم كشري بلدية المحلة أحمد عبدالرؤوف كشري دوري نايل

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