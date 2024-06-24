الشوط الأول.. إسبانيا تتقدم على ألبانيا بهدف توريس

تقدم منتخب إسبانيا على نظيره ألبانيا بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في ختام دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

منتخب لاروخا دخل اللقاء بتشكيل جذري بعدما ضمن التأهل من الجولة الماضية، وسيطر على مجريات الشوط بأكمله.

البداية كانت من رأسية ميكيل ميرينو بالدقيقة 11 من عرضية نافاس تصدى لها ستراكوشا حارس ألبانيا، داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 13 منح فيران توريس التقدم لمنتخب لاروخا، بتسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء على يمين ستراكوشا.

وقام دي لا فوينتي بتغييرات بالجملة في تشكيلة لاروخا، حيث بدأ بعشرة لاعبين دفعة واحدة من البدلاء، بينما بدأ لابورتي في الدفاع من الأساسيين.

وجاء تشكيل إسبانيا كالآتي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: نافاس، فيفو، لابورتي، جيرمالدو

خط الوسط: زومبيندي، ميرينو، أولمو

خط الهجوم: فيران، خوسيلو، أورزيبال.

بينما جاء تشكيل ألبانيا كالآتي:

حراسة المرمى: ستراكوشا

خط الدفاع: باليو، ديمستري، أجيتي، ميتاج

خط الوسط: لاتشي، رمضاني، أسلاني

خط الهجوم: بيرجامي، ميناج، أساني.

ترتيب منتخب إسبانيا وألبانيا فى المجموعة الثانية لبطولة يورو 2024

ويتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الثانية لبطولة يورو 2024 برصيد 6 نقاط، متفوقًا على إيطاليا صاحب الوصافة برصيد ثلاث نقاط، بينما يتواجد منتخبا ألبانيا وكرواتيا في المركزين الثالث والرابع على التوالي برصيد نقطة واحدة فقط لكليهما.