الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز

ليلبة لـ"الدستور": استمتعت بدور الراقصة المعتزلة بفيلم عصابة الماكس

لبلبة من فيلم عصابة
لبلبة من فيلم عصابة الماكس

أعربت النجمة لبلبة عن سعادتها بردود الأفعال حول فيلم “عصابة الماكس” والمعروض حاليا بدور العرض السينمائي ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المنقضي.

وقالت لبلبة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن فيلم عصابة الماكس تجربة جديدة وأنها استمتعت كثيرا بها بالرغم من صعوبة الأجواء التي تعرضت لها أثناء التصوير نظرا لطبيعة أحداثه، مشيرة إلى أنها تقدم دور الراقصة المعتزلة لأول مرة بهذة الطريقة.

وأشارت إلى أنها تفاجأت بالإمكانيات التي يتمتع بها المخرج حسام سليمان خاصة وأن فيلم عصابة الماكس يعتبر التجربة الإخراجية له لكنه عمل مساعدا مع العديد من المخرجين المتميزين أبرزهم عمرو عرفه.

وتابعت لبلبة أنها تقضي في الوقت الحالي إجازة صيفية بمنطقة الساحل الشمالي رفقة عائلتها وذلك بعد أن انتهت من تصوير جميع أعمالها الفنية الجديدة والاحتفال بنجاح فيلم “عصابة الماكس”.

أحداث عصابة الماكس

تدور أحداث "عصابة الماكس" في إطار كوميدي حول شخص اعتاد السرقة والتهريب دون مساعدة من أحد، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تُساعده في تنفيذها، لكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تُهدد نجاح العملية.

أبطال عصابة الماكس

ويشارك في فيلم عصابة الماكس عدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا، هشام ماجد، محمد ثروت، مؤدي المهرجانات حمو بيكا، حمدي الميرغني ومحمد لطفي ومحمد أسامة أوس أوس وكريم فهمى. 

ويجسد أحمد فهمي شخصية زعيم عصابة يدعى المكسيكي، وهي الشخصية التي ظهر بها فهمي كضيف شرف ضمن أحداث فيلم كازابلانكا، ويقوم بتحضير إحدى العمليات ويفرض على عصابته السرية التامة أثناء إجراء العملية.

الفيلم كان يحمل في البداية عنوان "عائلة المكسيكي"، الذي تغير اسمه لاحقًا إلى "عصابة الماكس". 

ويعد فيلم عصابة الماكس التعاون الأول بين روبي وأحمد فهمي في السينما. وتم تصوير الفيلم بين محافظتي الفيوم والإسكندرية والقصير وعدد من شوارع القاهرة، إضافة إلى الديكورات الداخلية.

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