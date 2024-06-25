الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زحام وأجواء رائعة على الممشى السياحى بالإسكندرية ( صور)

الممشي السياحي بالإسكندرية
الممشي السياحي بالإسكندرية

شهد الممشى السياحي بمنطقة كورنيش منطقة 45 شرق الإسكندرية، إقبالًا كبيرًا من أهالي وزائري المدينة للاستمتاع بأجواء الصيف، حيث يعد الممشى مقصدًا وفسحة مجانية للمواطنين.

زحام المصطافين على الممشى السياحي

ورصدت "الدستور"، في بثًا مباشرًا زحام المصطافين على الممشى السياحي وإلتقاط الصور التذكارية وشراء المسليات والحلويات والفريسكا قضاء أوقات مبهجة على الممشى الذي صُمم على طراز كوبري ستانلي بأبراجه المميزة.

كما تجمع المصطافين على شواطئ جزيرة الذهب والبوريفاج ومحمود سعيد والذي يتصل بهم الممشى وذلك للاستمتاع بأجواء عروس البحر وشواطئها الرائعة، حيث شهدت الشواطئ إقبالًا كبيرًا منذ بداية اليوم وحتى المساء.

وكان قد افتتح الممشى السياحي للجمهور العام الماضي بالتزامن مدمع اعياد الربيع، حيث يعد رمزًا جماليًا للمحافظة وهو بمثابة كوبري ستانلي جديد بعروس المتوسط، وهو جزء من مشروع نفق وكباري 45 "أنور السادات" ثان أكبر المشروعات المرورية في الإسكندرية.

أنشئ الممشى لتشجيع مواطني الإسكندرية على التريض والتنزه، ويمتد الممشى بطول 250 مترًا وعرض 6 أمتار وارتفاع 5.5 متر  وبه 38 عامود ديكوري للإضاءة، وصُمم ليمثل الشكل الحضاري والهوية البصرية المميزه لمدينة الإسكندرية ببرجين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب، ويربط الممشى بين شارع أحمد تيسير بنطاق حي منتزه ثان وشارع الأرمن بحي منتزه أول، والممشى موازي للبحر.

أيقونة ومعلم من معالم الإسكندرية 

وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن تصميم الكوبري بالممشى السياحي يعطي إضافة للهوية البصرية والحضارية لمدينة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الممشى بأبراجه المميزه على غرار كوبرى ستانلي أصبح أيقونة ومَعَلمًا من مَعالم مدينة الإسكندرية السياحية، وخلال فترة وجيزة صار مقصدًا سياحيًا ورياضيًا، فضلًا عن العمل على زيادة المساحة الرملية بالشواطئ المحيطة بالكوبري.

الممشي السياحي بالإسكندرية
الممشي السياحي بالإسكندرية
الممشي السياحي بالإسكندرية
الممشي السياحي بالإسكندرية
الممشي السياحي بالإسكندرية
الممشي السياحي بالإسكندرية
الممشي السياحي بالإسكندرية
الممشي السياحي بالإسكندرية
الممشي السياحي بالإسكندرية
الممشي السياحي بالإسكندرية
الممشى السياحي كوبري ستانلي معالم الاسكندرية كورنيش الإسكندرية شواطئ الإسكندرية

مواد متعلقة

"تطور الشعر الأموي" ندوة بمكتبة الإسكندرية الخميس

محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ حملات مُكبرة لإزالة التعديات وإيقاف البناء المخالف

بنسبة إشغال 40%.. رفع الراية الخضراء شرقًا والصفراء غربًا بشواطئ الإسكندرية

حملات موسعة على الممشى السياحى وشارع خالد بن الوليد بالإسكندرية

بمشاركة 170 لاعبًا.. تفاصيل بطولة العالم للخماسي الحديث بالإسكندرية

"مصايف الإسكندرية" تكثف حملات تنظيف الشواطئ ومياه البحر

رفع الرايات الخضراء والحمراء بشواطئ الإسكندرية

طرح 9 شواطئ للإيجار بالإسكندرية فى مزايدات علنية

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

عاجل.. اندلاع حريق ضخم بمعهد الفتيات بجوار المنطقة الأزهرية بأسيوط (فيديو)

بعد اعتداء إمام عاشور.. دفاع فرد الأمن: "سنطلب تعويضًا بـ 5 ملايين جنيه"

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يدمر أكثر من 75% من الأراضى الزراعية فى غزة

"مش عايز أدخل مصحة".. تحقيقات النيابة فى تمزيق مدمن شقيقيه بمدينة نصر

أحمد موسى يكشف حقيقة إقامة مباراة الأهلى والزمالك غدًا (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبري: نتنياهو سيزور غلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"