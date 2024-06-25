زحام وأجواء رائعة على الممشى السياحى بالإسكندرية ( صور)

شهد الممشى السياحي بمنطقة كورنيش منطقة 45 شرق الإسكندرية، إقبالًا كبيرًا من أهالي وزائري المدينة للاستمتاع بأجواء الصيف، حيث يعد الممشى مقصدًا وفسحة مجانية للمواطنين.

زحام المصطافين على الممشى السياحي

ورصدت "الدستور"، في بثًا مباشرًا زحام المصطافين على الممشى السياحي وإلتقاط الصور التذكارية وشراء المسليات والحلويات والفريسكا قضاء أوقات مبهجة على الممشى الذي صُمم على طراز كوبري ستانلي بأبراجه المميزة.

كما تجمع المصطافين على شواطئ جزيرة الذهب والبوريفاج ومحمود سعيد والذي يتصل بهم الممشى وذلك للاستمتاع بأجواء عروس البحر وشواطئها الرائعة، حيث شهدت الشواطئ إقبالًا كبيرًا منذ بداية اليوم وحتى المساء.

وكان قد افتتح الممشى السياحي للجمهور العام الماضي بالتزامن مدمع اعياد الربيع، حيث يعد رمزًا جماليًا للمحافظة وهو بمثابة كوبري ستانلي جديد بعروس المتوسط، وهو جزء من مشروع نفق وكباري 45 "أنور السادات" ثان أكبر المشروعات المرورية في الإسكندرية.

أنشئ الممشى لتشجيع مواطني الإسكندرية على التريض والتنزه، ويمتد الممشى بطول 250 مترًا وعرض 6 أمتار وارتفاع 5.5 متر وبه 38 عامود ديكوري للإضاءة، وصُمم ليمثل الشكل الحضاري والهوية البصرية المميزه لمدينة الإسكندرية ببرجين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب، ويربط الممشى بين شارع أحمد تيسير بنطاق حي منتزه ثان وشارع الأرمن بحي منتزه أول، والممشى موازي للبحر.

أيقونة ومعلم من معالم الإسكندرية

وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن تصميم الكوبري بالممشى السياحي يعطي إضافة للهوية البصرية والحضارية لمدينة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الممشى بأبراجه المميزه على غرار كوبرى ستانلي أصبح أيقونة ومَعَلمًا من مَعالم مدينة الإسكندرية السياحية، وخلال فترة وجيزة صار مقصدًا سياحيًا ورياضيًا، فضلًا عن العمل على زيادة المساحة الرملية بالشواطئ المحيطة بالكوبري.

الممشي السياحي بالإسكندرية

الممشي السياحي بالإسكندرية

الممشي السياحي بالإسكندرية

الممشي السياحي بالإسكندرية