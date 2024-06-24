تفاصيل جهود "الأوقاف" خلال 10 سنوات في عهد الرئيس السيسي
حققت وزارة الأوقاف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - حفظه الله - جهودا كبيرة في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التي تبناها الرئيس لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة، ومن أهم هذه الجهود:
( 1 )
إحكام السيطرة على المساجد
وضبط شئونها وغل يد المتطرفين عنها
( 2 )
تكثيف الأنشطة الدعوية في المساجد
واستحداث أنشطة جديدة منها
مجالس الإفتاء للأئمة والواعظات ومقارئ الجمهور والبرنامج الصيفي للطفل
( 3 )
تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة
بزيادات غير مسبوقة
( 4 )
أكثر من 18.661 مليار جنيه لعمارة بيوت الله ( عز وجل )
إحلالا وتجديدًا وصيانة وتطويرًا لأكثر من ( 12081 ) مسجدًا
وافتتاح أكثر من ( 4960 ) مسجدًا من سبتمبر 2020م حتى نهاية يونيو 2024م
وحصول ( 446 ) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئتين ( أ ) و( ب )
( 5 )
أكثر من 3.165 مليار جنيه في البر وخدمة المجتمع
منها:
( 200 ) مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة
و( 90 ) مليون جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة
( 6 )
( 500 ) مؤلف ومترجم لنشر الفكر الوسطي المستنير
منها ( 224 ) إصدارًا ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" للنشء و"رؤية" المترجمة
وإصدار أول ترجمة مصرية لمعاني القرآن الكريم بأربع لغات الأردية واليونانية والهوسا والعبرية
( 7 )
أكثر من 2.656 مليار جنيه صافي إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية لأول مرة منذ إنشائها
وأعلى إيراد شهري للهيئة في تاريخها في مارس 2024م
( 8 )
أعظم أطلس وقفي في العالم
إصدار أهم وأوسع وأعظم أطلس وقفي في العالم في ( 92 ) مجلدًا لتوثيق أعيان الوقف
( 9 )
تشييد ( 17313 ) وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على ملياري جنيه
منها ( 15055 ) وحدة إسكان اجتماعي وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية
من أهمها مدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية
( 10 )
إيفاد وإعارة ( 1930 ) إمامًا وقارئا
وحصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول
بين جميع الجامعات الكازاخية في مجال الدراسات الدينية
وتطوير المركز الثقافي المصري التابع للأوقاف بدولة تنزانيا
( 11 )
( 12 ) مؤتمرًا دوليًّا و( 10 ) مسابقات عالمية
لتعزيز دور مصر الريادي في نشر الخطاب الوسطي المستنير وخدمة القرآن الكريم
( 12 )
( 4854 ) منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم
( 13 )
افتتاح أهم صرح عالمي لتدريب الأئمة والواعظات
أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين
( 14 )
أكثر من ( 6718 ) إمامًا وإداريًّا على طريق البحث العلمي بالدراسات العليا
وحصول أكثر من ( 1727 ) إمامًا وواعظة وإداريًّا على رخصة الحاسب الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية
( 15 )
التنوع في مجالات التدريب النوعي التراكمي المستمر لتشمل مجالات:
( العلوم الشرعية - اللغة العربية - علم النفس والاجتماع - التحديات المعاصرة وحروب الجيل الرابع - برامج الحاسب الآلي المتقدمة - اللغات الأجنبية )
( 16 )
إهداء أكثر من ( 913 ) ألف كتاب لمختلف دول العالم
من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
( 17 )
تعيين ( 3011 ) إمامًا و( 4258 ) عاملا و( 143 ) فني وأخصائي تمريض ( ممرضات )
والإعلان عن 3000 وظيفة إمام وخطيب و3000 وظيفة عامل بنظام التعاقد
وتوفير آلاف فرص عمل بمشروعات هيئة الأوقاف
( 18 )
إنفاق أكثر من ( 175 ) مليون جنيه في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة
( 19 )
توزيع ( 9045 ) طن لحوم أضاحي وإطعام على ( 9.045 ) مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية
بإجمالي مبلغ ( 1.359.409.369 ) جنيهًا
( 20 )
التمكين للمرأة واعظة وقيادية بالأوقاف
( 21 )
التمكين للشباب في العمل القيادي والدعوي بالوزارة