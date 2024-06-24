تفاصيل جهود "الأوقاف" خلال 10 سنوات في عهد الرئيس السيسي

حققت وزارة الأوقاف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - حفظه الله - جهودا كبيرة في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التي تبناها الرئيس لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة، ومن أهم هذه الجهود:



( 1 )

إحكام السيطرة على المساجد

وضبط شئونها وغل يد المتطرفين عنها

( 2 )

تكثيف الأنشطة الدعوية في المساجد

واستحداث أنشطة جديدة منها

مجالس الإفتاء للأئمة والواعظات ومقارئ الجمهور والبرنامج الصيفي للطفل

( 3 )

تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة

بزيادات غير مسبوقة

( 4 )

أكثر من 18.661 مليار جنيه لعمارة بيوت الله ( عز وجل )

إحلالا وتجديدًا وصيانة وتطويرًا لأكثر من ( 12081 ) مسجدًا

وافتتاح أكثر من ( 4960 ) مسجدًا من سبتمبر 2020م حتى نهاية يونيو 2024م

وحصول ( 446 ) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئتين ( أ ) و( ب )

( 5 )

أكثر من 3.165 مليار جنيه في البر وخدمة المجتمع

منها:

( 200 ) مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة

و( 90 ) مليون جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة

( 6 )

( 500 ) مؤلف ومترجم لنشر الفكر الوسطي المستنير

منها ( 224 ) إصدارًا ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" للنشء و"رؤية" المترجمة

وإصدار أول ترجمة مصرية لمعاني القرآن الكريم بأربع لغات الأردية واليونانية والهوسا والعبرية

( 7 )

أكثر من 2.656 مليار جنيه صافي إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية لأول مرة منذ إنشائها

وأعلى إيراد شهري للهيئة في تاريخها في مارس 2024م

( 8 )

أعظم أطلس وقفي في العالم

إصدار أهم وأوسع وأعظم أطلس وقفي في العالم في ( 92 ) مجلدًا لتوثيق أعيان الوقف

( 9 )

تشييد ( 17313 ) وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على ملياري جنيه

منها ( 15055 ) وحدة إسكان اجتماعي وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية

من أهمها مدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية

( 10 )

إيفاد وإعارة ( 1930 ) إمامًا وقارئا

وحصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول

بين جميع الجامعات الكازاخية في مجال الدراسات الدينية

وتطوير المركز الثقافي المصري التابع للأوقاف بدولة تنزانيا

( 11 )

( 12 ) مؤتمرًا دوليًّا و( 10 ) مسابقات عالمية

لتعزيز دور مصر الريادي في نشر الخطاب الوسطي المستنير وخدمة القرآن الكريم

( 12 )

( 4854 ) منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم

( 13 )

افتتاح أهم صرح عالمي لتدريب الأئمة والواعظات

أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين

( 14 )

أكثر من ( 6718 ) إمامًا وإداريًّا على طريق البحث العلمي بالدراسات العليا

وحصول أكثر من ( 1727 ) إمامًا وواعظة وإداريًّا على رخصة الحاسب الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية

( 15 )

التنوع في مجالات التدريب النوعي التراكمي المستمر لتشمل مجالات:

( العلوم الشرعية - اللغة العربية - علم النفس والاجتماع - التحديات المعاصرة وحروب الجيل الرابع - برامج الحاسب الآلي المتقدمة - اللغات الأجنبية )

( 16 )

إهداء أكثر من ( 913 ) ألف كتاب لمختلف دول العالم

من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

( 17 )

تعيين ( 3011 ) إمامًا و( 4258 ) عاملا و( 143 ) فني وأخصائي تمريض ( ممرضات )

والإعلان عن 3000 وظيفة إمام وخطيب و3000 وظيفة عامل بنظام التعاقد

وتوفير آلاف فرص عمل بمشروعات هيئة الأوقاف

( 18 )

إنفاق أكثر من ( 175 ) مليون جنيه في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة

( 19 )

توزيع ( 9045 ) طن لحوم أضاحي وإطعام على ( 9.045 ) مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية

بإجمالي مبلغ ( 1.359.409.369 ) جنيهًا

( 20 )

التمكين للمرأة واعظة وقيادية بالأوقاف

( 21 )

التمكين للشباب في العمل القيادي والدعوي بالوزارة