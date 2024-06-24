ألفت إمام تكشف حقيقة رفضها المشاركة في "فلانتينو" مع الفنان عادل إمام

كشفت الفنانة ألفت إمام، حقيقة رفضها المشاركة في مسلسل "فلانتينو"، مع الفنان الكبير عادل إمام، مؤكدة أنها لم ترفض العمل.



وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها وقت عرض العمل كانت مرتبطة بعمل آخر كما أنها لم تتلقى الحلقات كاملة ولكنها استلمت بعض ساعات من الدور مما أدى لتخوفها من المشاركة.



العمل الوحيد الذي شاركت فيه الزعيم

وأكدت أنها تتمنى العمل مع الفنان عادل إمام، خاصة أنها لم تشاركه سوى في عمل واحد فقط وهو فيلم "محروس بتاع الوزير"، مشيرة إلى أن أغلب الأخبار وقتها تحدثت عن رفضها العمل معه، مشيرة إلى أن العمل مع الفنان عادل إمام حلم يتمناه أي فنان