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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 25-6-2024

مواد البناء
مواد البناء

مع بداية التعاملات الصباحية حرص المقاولون والمستثمرون على معرفة أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 25- 6- 2024 عبر جوجل، حيث سجل الحديد ارتفاعًا طفيفًا بالمصانع والسوق الاستهلاكية، وسيأتي ذلك في ظل تراجع الإقبال على أسواق مواد البناء.

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 25- 6- 2024

وخلال السطور التالية تنشر "الدستور" تحديثات سعر الحديد والأسمنت.

أسعار مواد البناء اليوم

سعر الحديد اليوم

سجل سعر طن الحديد الاستثماري قيمة 40137 ألف جنيه مرتفعًا بقيمة 862 جنيهًا.

سجل سعر الحديد أرض المصنع 36-39 ألف جنيه.

يتراوح سعر الحديد للمستهلك ما بين 38000 و41000 جنيه.

سعر حديد عز

سجل سعر طن حديد عز قيمة 41744 جنيهًا مرتفعًا بقيمة 494 جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء وفقًا للسعر المعلن من الشركة 40700-41 جنيه، وتعمل بنظام التسوية لذا يمكن أن يصل لـ 40 ألف جنيه، ولكن الشركة تعوض الخسارة للوكلاء وفقًا لتصريحات رئيس الشعبة.

سعر حديد السويس يسجل 39000 جنيه.

سعر حديد المراكبى بقيمة 41000 جنيه.

وحديد بشاي يسجل 41000 جنيه.

سعر حديد العشري يسجل 37.500 جنيه.

سعر حديد الجيوشى يسجل 39 ألف جنيه.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 23 يونيو 2024

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 20 يونيو 2024

سعر الأسمنت اليوم

سعر أسمنت المنيا 1،950 جنيه.

سعر أسمنت سيناء 42.5 1،950 جنيه.

سعر أسمنت أسيوط 2،130 جنيه.

سعر أسمنت وادي النيل 1،950 جنيهًا.

سعر أسمنت المعلم 1،970 جنيهًا.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1،950 جنيهًا.

سعر أسمنت السهم 1،960 جنيهًا.

سعر أسمنت السويس 2،000 جنيه.

سعر أسمنت العامرية عادة 2،170 جنيهًا.

سعر أسمنت البرج 2،200 جنيه.

سعر أسمنت تايتان 1،970 جنيه.

سعر أسمنت الممتاز 2،040 جنيه.

سعر أسمنت التعمير 1،980 جنيهًا.

سعر أسمنت أسوان 2،150 جنيهًا.

سعر أسمنت الصعيد 2،150 جنيهًا.

سعر أسمنت المصريين 1،990 جنيهًا.

سعر أسمنت قنا (المسلة) 2،350 جنيهًا.

سعر أسمنت الفهد 1،940 جنيهًا.

سعر أسمنت المصري 1،940 جنيهًا.

سعر أسمنت النهضة 2،230 جنيهًا.

سعر أسمنت المهندس 2،160 جنيهًا.

سعر أسمنت السد العالي 2،130 جنيهًا.

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