الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ألفت إمام تكشف سبب غيابها عن الفن لمدة 6 سنوات

الفنانة ألفت إمام
الفنانة ألفت إمام

كشفت الفنانة ألفت إمام سبب غيابها عن الساحة الفنية بعد غياب 6 سنوات، مؤكدة أنها تعيش مثل أي شخص وتشاهد الأعمال الفنية وتسافر وتقضي حاجة منزلها بنفسها.
 

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها تعيش من ريع إيجار منزلها  بعد انفصالها  عن زوجها وكذلك معاش والدها وتعيش الآن برفقة ابنة شقيقتها، مشيرة إلى أن دخلها من الفن قديمًا كان 60 و45 جنيهًا عن الحلقة.


وتابعت، أنها دخلت الفن ليس من أجل المادة ولكن من أجل النجوم الكبار والذي كانوا يعيشون على أجور صغيرة ولكنهم يمارسون الفن لأنه شيء سامي، مؤكدة أنها لا تنتظر من الفن مقابل. 

آخر ظهور لـ ألفت إمام

يذكر أن ألفت إمام عادت بعد غياب 6 سنوات عن الفن بمسلسل "كامل العدد" حيث جسدت شخصية الجدة فاتن، والعمل من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، تميم عبده، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، بدرة، ميران عبدالوارث، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، لينا صوفيا، مالك عماد، وغيرهم من الشباب، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.
 

ألفت إمام غياب الساحة الفنية سلسل كامل العدد انفصالها

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