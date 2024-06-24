انفراجة فى أزمة الكهرباء مع وصول شحنة غاز مستوردة.. نشأت الديهى يوضح

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك شائعات تتردد حول منع انقطاع الكهرباء في المحافظات الساحلية بسبب موسم المصايف، وقد نفت الشركة القابضة للكهرباء هذه الشائعات تمامًا، مؤكدة أن كل ما يُثار حول هذا الموضوع غير صحيح.

وأوضح الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "ten" الفضائية، أن وزارة الكهرباء والبترول صدمت الشعب المصري بإعلانها تمديد فترة انقطاع الكهرباء من ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تملك حاليًا أي حلول لمنع انقطاع الكهرباء، وأنها غير راضية عن هذا الوضع.

وأشار إلى أن أحد أسباب انقطاع الكهرباء هو نقص الأموال لدى وزارة الكهرباء لشراء المازوت أو الغاز، مؤكدًا أن هناك انخفاضًا في إنتاج الغاز المصري، وأضاف أن هناك انفراجة في أزمة انقطاع الكهرباء مع وصول سفينة محملة بالغاز المستورد، وأنه سيتم ضخ المزيد من الشحنات المستوردة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن حجم واردات مصر من الغاز يكلف الدولة 1.5 مليار دولار سنويًا، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في الإيرادات القادمة من قناة السويس.