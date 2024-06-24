الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ استثمار: النقد الأجنبى بدأ يعود إلى مؤشره الطبيعى بالخزانة المصرية

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الحكومة المصرية اتخذت الكثير من الإجراءات مع البنك المركزي من أجل ضبط معدل التضخم ومحاولة السيطرة على أسعار السلع الاستهلاكية.

انخفاض مؤشرات التضخم

وأكد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معدل التضخم انخفض في مصر، وهذا الانخفاض الأخير سوف يكون مؤشرا جيدا في اجتماعات الحكومة الفترة المقبلة.

وأضاف في حديثه، أن الحكومة المصرية سعت بشكل جدي إلى السيطرة على أسعار السلع من أجل حماية المواطنين من جشع التجار.

التحكم بالأسعار 

وأشار إلى أن جميع القطاعات في مصر كانت تشهد ارتفاعا غير مسبوق، وبالتالي الدولة حرصت على التحكم في هذه الأسعار.

وذكر، أن النقد الأجنبي بدأ يعود إلى مؤشره الطبيعي بالخزانة المصرية، ويمكن القول أن مصر ستكتب قريبًا بداية نهاية السوق السوداء.

أستاذ استثمار حديث الاخبار اكسترا نيوز هشام ابراهيم ريهام السهللي

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

أحمد موسى يكشف حقيقة إقامة مباراة الأهلى والزمالك غدًا (فيديو)

أول رد من الأهلي على قرار انسحاب الزمالك من القمة

كلام نهائى.. الزمالك يرفض المشاركة فى القمة 128 أمام الأهلى

«كنا نتمنى ألا نغيب».. الزمالك يعلن انسحابه أمام الأهلى فى القمة 128

عاجل.. رابطة الأندية تخطر الأهلى بالموقف الرسمى من لقاء القمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبري: نتنياهو سيزور غلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"