أستاذ استثمار: النقد الأجنبى بدأ يعود إلى مؤشره الطبيعى بالخزانة المصرية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الحكومة المصرية اتخذت الكثير من الإجراءات مع البنك المركزي من أجل ضبط معدل التضخم ومحاولة السيطرة على أسعار السلع الاستهلاكية.

انخفاض مؤشرات التضخم

وأكد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معدل التضخم انخفض في مصر، وهذا الانخفاض الأخير سوف يكون مؤشرا جيدا في اجتماعات الحكومة الفترة المقبلة.

وأضاف في حديثه، أن الحكومة المصرية سعت بشكل جدي إلى السيطرة على أسعار السلع من أجل حماية المواطنين من جشع التجار.

التحكم بالأسعار

وأشار إلى أن جميع القطاعات في مصر كانت تشهد ارتفاعا غير مسبوق، وبالتالي الدولة حرصت على التحكم في هذه الأسعار.

وذكر، أن النقد الأجنبي بدأ يعود إلى مؤشره الطبيعي بالخزانة المصرية، ويمكن القول أن مصر ستكتب قريبًا بداية نهاية السوق السوداء.