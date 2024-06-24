الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخطيب يكلف لجنة المباريات بالتواصل مـع «تذكرتي»

الخطيب
الخطيب

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لجنة المباريات للاجتماع والتواصل مع مسؤولي شركة «تذكرتي» للاتفاق على كيفية تعويض الجماهير التي قامت بشراء تذاكر مباراة القمة التي لن تقام غدًا.

جاء ذلك بعدما تلقى النادي خطابًا من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة المباراة المشار إليها في موعدها واعتبار الأهلي فائزًا باللقاء 2 - صفر. 

وطلب رئيس النادي من لجنة المباريات بحث الأمر بشكل عاجل للحفاظ على حقوق جماهير الأهلي التي تستحق التقدير، لا سيما وأنها تتحمل الكثير من المتاعب للتواجد في الملاعب المختلفة من أجل مساندة فريقها في كل زمان ومكان.

وتلقى النادي خطابًا قبل قليل من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة مباراة القمة التي كان محددًا لها غدًا الثلاثاء في السابعة مساء بملعب استاد القاهرة الدولي.. واعتبار فريق الأهلي فائزًا بالمباراة 2- صفر.

الخطيب الاهلى القمة رابطة الأندية الزمالك

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