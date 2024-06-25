تمنع التساقط.. فوائد "الحلبة" المذهلة للشعر

فوائد الحلبة للشعر من الموضوعات التي يتزايد معدل البحث عنها باستخدام مؤشر البحث "جوجل".

وتستخدم الحلبة عادة في علاج بعض الأمراض، مثل: مرض السكري، والطفح الجلديّ، وارتفاع الكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية غير الصحيّة، كما تستخدم كمساعدٍ على إدرار الحليب للمرضعات.

والمتعارف عليه أنّ النساء في مصر القديمة استخدمن بذور الحلبة في علاجات البشرة؛ لأنّها تحتوي على مضاداتٍ للبكتيريا، والفطريات، كما استخدمت لعلاج مشاكل الشعر.

فوائد الحلبة للشعر

-منع تساقط الشعر، حيث تحتوي الحلبة على البروتين، وحمض النيكوتينيك ممّا يقوّي الشعر، ويمنع تكسّره.

-تحتوي أيضًا على الهرمونات التي تقوي من نمو الشعر، وتحتوي على الليسيثين الذي يقوّي ويرطّب الشعر، ويمكن استخدامها في منع تساقط الشعر.

فوائد عديدة للحلبة

- للحلبة العديد من الفوائد منها السيطرة على مستوى السكر في الدم، وخفض من مقاومة الأنسولين لذا فهي مفيدةٌ لمرضى السكري، خاصةً من النوع الثاني.

-حماية القلب من الأضرار أثناء حدوث نوبة قلبية، لذا فهي مفيدةٌ لصحة القلب، والأوعية الدموية.

-مكافحة بعض أنواع السّرطان؛ لأنّ الزيت المستخرج من بذور الحلبة يمكنه محاربة الخلايا السرطانية

-الحدّ من آلام تشنجات الحيض والأعراض، مثل: الغثيان، والصداع، والتعب.

-زيادة إدرار الحليب لدى المرضعات؛ لاحتوائها على الأستروجين النباتي

-الخفض من مستويات الكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية. التقليل من آلام التهاب المفاصل

-تهدئة المعدة والأمعاء، ومعالجة التهاب المعدة، وعسر الهضم، ومنع الإمساك، ومنع الإصابة بقرحة المعدة

-خسارة الوزن عن طريق منع تراكم الدهون، وتحسين عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز، والدهون.

-زيادة إدرار الحليب لدى المرضعات؛ لاحتوائها على الأستروجين النباتي

-الخفض من مستويات الكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية. التقليل من آلام التهاب المفاصل.

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