عمرو خليل: الحرب فى لبنان تقترب.. وصدام وشيك بين إسرائيل وحزب الله

عرض الإعلامي عمرو خليل، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان " الحرب في لبنان تقترب.. صدام وشيك بين إسرائيل وحزب الله".

الصراع في المنطقة يتسع ويتمدد مع استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة والذي دخل شهره التاسع ودخول أطراف جديدة لدائرة الحرب مثل حزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن.

قال "خليل" إن كل الشواهد تؤكد تزايد احتمالات نشوب حرب واسعة بين اسرائيل وحزب الله اللبناني خاصة مع تلاشي أي فرص للتواصل لاتفاق مع الفصائل الفلسطينية.

وتابع: "إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين تعقّدت أكثر مع استهداف إسرائيل لعناصر تابعة لحزب الله، ثم إعلان جيش الأحلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي المصادقة على خطط لتنفيذ هجوم واسع على لبنان".

تهديدات كثيرة من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو، خاصة وزير الخارجية الإسرائيلي "إسرائيل كاتس" الذي توعد بالقضاء على حزب الله في حال اندلاع حرب شاملة.

وأشعل حزب الله الصراع أكثر وأكثر بعد أن نشر فيديو مدته حوالي 9 دقائق يتضمن مسحًا دقيقًا وعالي الدقة لمناطق عسكرية متفرقة في شمال إسرائيل في اختراق استخبارتي أحدث هزة كبيرة في الأوسط الإسرائيلية.

الحقائق تقول إن المنطقة لا تتحمل مزيدًا من الحروب والصراعات لكنها تحتاج في الوقت الحالي لتغليب لغة السياسة والتفاوض والوصول إلى حلول دائمة من أجل استقرار المنطقة.