الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مصر للطيران" ضمن أفضل 100 شركة طيران عالميًا.. عليان يوضح

مصر للطيران
مصر للطيران

كشف الطيار محمد عليان، مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن الأسباب التي جعلت الشركة تحتل المركز 88 ضمن قائمة أفضل شركات الطيران عالميًا لعام 2024، وفقًا لتصنيف سكاي تراكس العالمي.

أوضح عليان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مصر للطيران حصلت أيضًا على المركز الثاني عالميًا كأكثر شركات الطيران تطورًا، والمركز الأول أفريقيًا من حيث التطور وتحسين الخدمات.

وأكد أن مصر للطيران تواصل تحسين مستوى خدماتها المقدمة للمسافرين، بهدف تقديم تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية، مما يعزز من مكانتها على المستوى الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أن الشركة تتواصل بشكل مستمر مع سكاي تراكس لمعرفة تصنيفها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تحسين السلبيات والعمل على حلها.

وأضاف "عليان" أن تقييم سكاي تراكس يعتمد على عدة معايير تشمل خدمة العملاء، والخدمات المقدمة على متن الطائرة وفي المطارات، والتوسع في شبكة خطوط الشركة، والتطوير الذي تشهده منصات الشركة الإلكترونية، كما أشار إلى أن مصر للطيران توفر تدريبًا على أعلى مستوى لكل أفراد المنظومة.

وأوضح أن بعض خطوط مصر للطيران تكون أسعارها مرتفعة، ولكن في المقابل هناك خطوط أخرى تكون أسعارها أقل من نظيرتها في شركات الطيران المنافسة، كما نوه إلى أن الشركة تقوم بـ 18 رحلة يومية خلال موسم الحج.

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