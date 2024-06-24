أبو مازن يحذر من خطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية واستمرار حرب الإبادة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، خطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية الوطنية في ظل إمعان الاحتلال الإسرائيلي باستمرار حرب الإبادة.

وشدد الرئيس عباس خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم، على التمسك بالوحدة الفلسطينية، مثمنا الدور الصيني في دعم قضايا الشعب الفلسطيني.

وأشاد أبو مازن بالاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

كما أشاد الرئيس الفلسطيني بالاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وبدور المؤسسات الدولية في متابعة جرائم الاحتلال من أجل قطع الطريق على هذه الجرائم، وخاصة محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة.

فيما أكدت اللجنة التنفيذية أهمية تضافر كل الجهود لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وشددت اللجنة التنفيذية، على أهمية اتخاذ قرارات من قبل المجتمع الدولي في فرض عقوبات ومقاطعة ومحاكمة الاحتلال لقطع الطريق على مواصلة هذه الجرائم والحرب المفتوحة بالشراكة مع الإدارة الأمريكية التي تستمر للشهر التاسع وفي ظل كل الجرائم والتدمير والقتل الذي يجري أمام العالم.