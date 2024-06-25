الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "صحة مطروح" يناقش خطة تطوير ورفع كفاءة المعمل المشترك

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قام الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، يرافقه الدكتور محمد عبد السلام مدير إدارة الرقابة والمتابعة وإدارة الجودة بالإدارة المركزية للمعامل، وهيام منشاوي مدير إدارة المعامل، والدكتورة سمر عبدالقادر مدير المعمل المشترك، بالمرور على المعمل المشترك بمطروح، وذلك للمساهمة في رفع كفاءة المعمل المشترك وتحقيق متطلبات الجودة والارتقاء بالمنظومة الفنية والإدارية بالمعمل وتحقيق الدور الوقائي وسلامة الغذاء والمياه، مما ينعكس على صحة المواطنين والزائرين للمحافظة خلال موسم الصيف.

وجرت حلقة نقاشية بين وكيل وزارة الصحة بمطروح، ومدير الرقابة والمتابعة وإدارة الجودة بالإدارة المركزية للمعامل، حول خطة تطوير ورفع كفاءة المعمل المشترك بمطروح، واستكمال الدعم  بالأجهزة الطبية المتقدمة والتجهيزات اللازمة لتقديم خدمات إضافية لجميع القطاعات بالمحافظة، وبما يساهم في الارتقاء بمنظومة العمل بالمحافظة.

خطة العمل التصحيحية

وأشار  سالم، إلى أنه تم متابعة خطة العمل التصحيحية بالمعمل المشترك، بعد مرور فريق الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، خلال الفترة الماضية، وعرض ما تم رصده من إيجابيات وملاحظات، وبحث اي معوقات، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها، وذلك لتقديم أفضل خدمة معملية بالمحافظة وفقًا وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ورفع جودة ومأمونية الفحوصات والنتائج المعملية بالمعمل المشترك تنفيذًا لتعليمات الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية خلال زيارته الأخيرة للمحافظة. 

رفع مستوى الخدمات الطبية

وقدم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بالشكر والتقدير الى  الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل بالوزارة لدعمهم الدائم لرفع مستوى الخدمات الطبية بمحافظة مطروح.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل بالوزارة، بالمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، للتأكد من انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين، وعلى احتياجات المنشأت الصحية من التجهيزات الطبية وغيرها.

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح المعمل المشترك رفع كفاءة المعمل المشترك متطلبات الجودة والارتقاء مطروح

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