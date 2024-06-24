الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتبع التعليمات.. طرق الاستخدام الأمثل للتكييف خلال ذروة الصيف

الكهرباء
الكهرباء

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض طرق الاستخدام الأمثل للتكييف الكهربائي؛ لترشيد الاستهلاك في الكهرباء خاصة في فترات الذروة وتقليل قيمة الاستهلاك، وتلك الطرق هي:

1- تشغيل التكييف على درجة 25.

2- المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء، والتأكد من ان جميع اجزاء التكييف تعمل بكفاءة.

3- يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

4- التأكد من إطفاء أجهزة التكييف عند الخروج من الغرفة أو المكتب.

كانت الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” بعض المعلومات التي تساعدك عند شراء التكييف وهى كالآتي:
1- اختر قدرة مناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.
2- احرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة.
3- اختر الجهاز الأقل استهلاكًا للكهرباء ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.
4- استشر الفنيين قبل شراء التكييف في حالة ما إذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير قبل شراء التكييف أم لا، وكذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف ما هي أفضل طريقة لتركيب التكييف بدون تكسير او تشويه حوائط الغرفة أو البيت.

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